نماینده ولیفقیه در قزوین، با اشاره به مشکلات اقتصادی و گرانیها، خواستار برخورد قاطع با سودجویان اقتصادی در شرایط جنگی شد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت مردم در نظارت و اطلاعرسانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام والمسلمین حسین مظفری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه قزوین، در دیدار با سلیمان رزاقی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، با بیان اینکه ریشههای گرانیها متعدد و پیچیده است، اظهار داشت: بخشی از این گرانیها اجتنابناپذیر و ناشی از شرایط جنگی است، اما بخش قابل توجهی از آن را میتوان با مدیریت صحیح کنترل و کاهش داد.
وی از دستگاههای نظارتی و قضایی خواست تا با همراهی مردم، این بخش قابل مدیریت از گرانیها را مهار کنند.