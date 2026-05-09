حجت الاسلام والمسلمین مظفری با تأکید بر آمادگی مردم برای کمک به مسئولین در عرصه‌های مختلف، گفت: همانطور که مردم در عرصه‌های نظامی و امدادی یاری‌گر بوده‌اند، در نظارت و آموزش نیز می‌توانند نقش موثری ایفا کنند.

وی از مسئولین خواست تا در صورت نیاز به کمک مردم، بلافاصله اعلام کنند تا این ظرفیت عظیم به کار گرفته شود.

امام جمعه قزوین همچنین به اهمیت «جنگ شناختی» اشاره و بیان کرد: دشمن گاهی با پیروزی در اذهان، شکست‌های خود را جبران می‌کند؛ نمونه آن تلاش رئیس‌جمهور آمریکا برای وارونه جلوه دادن حقایق از طریق فضای مجازی است.

وی با انتقاد از ضعف اطلاع‌رسانی در داخل، بر ضرورت رسانه‌ای کردن فعالیت‌های دستگاه‌های نظارتی و قضایی تأکید کرد و افزود: مردم باید با مشاهده گزارش‌ها و اخبار، احساس آرامش و اطمینان کنند که مسئولان در کنار آن‌ها در حال انجام وظیفه هستند.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری، بازدارندگی احکام صادره برای متخلفان اقتصادی را امری ضروری دانست و گفت: در برخی موارد، جریمه مالی حتی ده‌ها میلیاردی نیز برای سودجویان بازدارنده نیست، چرا که سود حاصل از تخلف آن‌ها بیشتر است.

وی پیشنهاد کرد که در برخی موارد، مجازات‌های جایگزین مانند شلاق که در سیره امیرالمؤمنین(ع) نیز سابقه دارد، می‌تواند تأثیرگذارتر باشد و متخلف را رسوای عام و خاص کند.

وی در پایان، سوءاستفاده اقتصادی در شرایط جنگی را «بی‌انصافی» خواند و تصریح کرد: مردمی که با جان و مال خود از نظام و امنیت دفاع می‌کنند، نباید زیر فشار سودجویان قرار گیرند. بنابراین، برخورد با این افراد باید با نهایت شدت و حدت صورت گیرد.