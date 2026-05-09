مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد‌های معیار مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد ایران، از آغاز تدوین استاندارد ملی معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی برای هتل‌ها خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ؛ از سازمان ملی استاندارد ایران، علی توکلی گلپایگانی با اشاره به اجرای تکالیف تعیین‌شده در مصوبات شورای عالی انرژی کشور در زمینه الگوی مصرف برق و گاز طبیعی و همچنین مصوبات هیئت وزیران درباره ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها، گفت: تدوین استاندارد‌های مرتبط با برچسب انرژی ساختمان‌ها از اولویت‌های این سازمان است.

وی افزود: تاکنون معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی برای ساختمان‌های مسکونی و همچنین ساختمان‌های غیرمسکونی از جمله اداری، مدارس، آموزشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تدوین شده است.

مدیرکل دفترنظارت براجرای استاندارد‌های معیارمصرف انرژی ومحیط زیست گفت: تدوین معیار مصرف انرژی برای ساختمان هتل‌ها نیز توسط شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با مشارکت ذی‌نفعان، دستگاه‌های مرتبط و اعضای کارگروه ماده (۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در حال انجام است.

وی تأکید کرد: اجرای این استاندارد می‌تواند نقش مهمی در مدیریت مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری و کاهش هدررفت انرژی در بخش خدمات و گردشگری کشور ایفا کند.