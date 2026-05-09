نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
تشکیل کارگروههای تخصصی برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده در استان مرکزی
در این نشست بر تشکیل مجموعهای از کارگروههای تخصصی با هدف حمایت از تولید، تأمین مالی، جبران خسارت و صیانت از اشتغال تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
در نشست بررسی وضعیت واحدهای تولیدی استان مرکزی، موضوعات مختلفی از جمله آسیبهای ناشی از شرایط اقتصادی و چالشهای پیشروی تولیدکنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، بر ضرورت تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزههای مختلف از جمله وضعیت واحدهای تولیدی، جبران خسارت، تأمین مواد اولیه، تأمین مالی و نقدینگی، لجستیک و ترانزیت، مدیریت آثار گرانی و همچنین رعایت حقوق تولیدکننده و مصرفکننده در استان تأکید شد. مقرر گردید نتایج بررسیهای این کارگروهها پس از جمعبندی، در شورای ملی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور نمایندگان استان مرکزی برگزار میشود، ارائه شود.
همچنین در این نشست، گزارشی از سوی اتاق بازرگانی استان مرکزی درباره بررسی آسیبهای مستقیم ناشی از جنگ به واحدهای تولیدی ارائه شد. این گزارش بر اساس بازدیدهای میدانی تهیه شده و شامل تحلیل وضعیت موجود و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آثار این آسیبها بود.
در ادامه جلسه، موضوع افزایش احتمال بیکاری در ماههای آینده نیز مطرح شد و تولیدکنندگان بر ضرورت همکاری سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده تأکید کردند. بر این اساس پیشنهاد شد با در نظر گرفتن سه ماه مهلت و عدم دریافت وجه از شرکتهای آسیبدیده بابت نیروی کار مازاد، زمینه جلوگیری از تعدیل گسترده نیرو و حفظ اشتغال فراهم شود.
از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست، قیمتگذاری سموم کشاورزی در داروخانههای گیاهپزشکی و مشکلات تولیدکنندگان این بخش بود. در این خصوص مقرر شد نشستی تخصصی در ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی برای بررسی دقیقتر موضوع برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شود.