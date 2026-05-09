نامدار صیادی با اشاره به آغاز مراحل برداشت گندم و کلزا در مناطق گرمسیری استان ،پیش‌بینی کرد امسال بیش از ۵۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی خریداری شود که ۳ ۸۰ هزار تن برای مصرف داخلی استان و گندم مازاد بر نیاز کشاورزان هم به سایر استان‌ها صادر خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: همچنین امسال ۵۰ مرکز خرید گندم در استان برای دریافت محصول از کشاورزان فعال خواهد بود و خرید کلزا هم به‌طور کامل در شبکه ی تعاون روستایی انجام می‌شود.

صیادی بر مبارزه قاطع با گران‌فروشی و احتکار تأکید کردو افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵، علاوه بر تأمین و تولید، رصد بازار به صورت جدی پیگیری شده و تاکنون بیش از ۹ هزار بازدید نظارتی ا نجام شده و واحدهای متخلف هم مهر و موم شده‌اند.