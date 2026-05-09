آغاز برداشت گندم و کلزا از مزارع لرستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از پیشبینی خرید ۵۵۰ هزار تن گندم در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛نامدار صیادی با اشاره به آغاز مراحل برداشت گندم و کلزا در مناطق گرمسیری استان ،پیشبینی کرد امسال بیش از ۵۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی خریداری شود که ۳
۸۰ هزار تن برای مصرف داخلی استان و گندم مازاد بر نیاز کشاورزان هم به سایر استانها صادر خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: همچنین امسال ۵۰ مرکز خرید گندم در استان برای دریافت محصول از کشاورزان فعال خواهد بود و خرید کلزا هم بهطور کامل در شبکه ی تعاون روستایی انجام میشود.
صیادی بر مبارزه قاطع با گرانفروشی و احتکار تأکید کردو افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵، علاوه بر تأمین و تولید، رصد بازار به صورت جدی پیگیری شده و تاکنون بیش از ۹ هزار بازدیدنظارتی انجام شده و واحدهای متخلف هم مهر و موم شدهاند.
وی با اشاره به ثبات در بازار و تأمین ذخایر کالاهای اساسی مطمئن، مطلوب و سالم در استان گفت مردم در صورت مشاهده ی هرگونه گرانفروشی، علاوه بر گروههای نظارتی، به سامانه گزارشدهی اطلاع دهند.