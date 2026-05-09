شتابگیری برنامههای تحول و حمایت از فرش دستباف ایرانی
سرپرست مرکز ملی فرش ایران گفت: پیگیری تصویب سند تحول فرش دستباف، اجرای طرحهای توسعهای در استانها و رونقبخشی به بازار داخلی و خارجی فرش ایرانی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در دیدار آقای فرشچیموحد سرپرست مرکز ملی فرش با آقای آلاسحاق، مشاور وزیر و رئیس شورای عالی فرش دستباف کشور، آخرین وضعیت برنامهها و اقدامات مرکز ملی فرش ایران در حوزههای راهبردی بررسی شد.
در این نشست، گزارش جامعی از پیگیری روند تصویب سند راهبردی تحول فرش دستباف در هیأت دولت، برنامهریزی برای برگزاری شکوهمند روز ملی فرش دستباف (بیستم خردادماه سال جاری)، و نیز پیگیریهای مربوط به تشکیل فراکسیون فرش در مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
بر اساس این گزارش، موضوع اجرای امکانسنجی فنی، مالی و اقتصادی طرحهای مرتبط با حوزههای تأمین، تولید و تجارت فرش دستباف در مقیاسهای استانی، مورد تأکید قرار گرفت و بر ضرورت طراحی و اجرای پروژههایی با رویکرد منطقهای و متناسب با ظرفیتهای هر استان تأکید شد.
همچنین، از پیگیری طرح ها ی مؤثر در جهت رونق بازار داخلی فرش دستباف از جمله «طرح فروش اقساطی فرش دستباف» یاد شد.
در این دیدار همچنین بر اهمیت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، تشکلهای تخصصی و نمایندگان مجلس برای تحقق اهداف سند تحول و توسعه پایدار این هنر-صنعت تأکید شد.
طرفین ابراز امیدواری کردند که با اجرای هماهنگ برنامهها، جایگاه فرش دستباف ایرانی در بازار داخلی و خارجی بیش از پیش تقویت شود و مسیر حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، بافندگان و فعالان این حوزه شتاب گیرد.