پانزدهمین دوره مسابقات لیگ دسته یک بانوان باشگاه‌های کشور در کرمان برگزار شد و در دیدار نخست، تیم کاسپین قزوین موفق شد نخستین پیروزی خود را کسب کند.

کاسپین قزوین در مصاف با تبریز با نتیجه ۳۲ بر ۲۳ به برتری رسید.

دهمین مرحله اردوی تیم ملی پاراوزنه برداری به منظور آماده سازی و اعزام به مسابقات آزاد آفریقا

این اردو و مسابقات جهت آمادگی در راستای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ژاپن ناگویا ۲۰۲۶ است.

اردو از ۱۷ الی ۲۶ اردیبهشت ماه به میزبانی فدراسیون و از ۲۷ اردیبهشت لغایت ۶ خردادماه مسابقات آزاد به میزبانی الجزایر آفریقا برگزار خواهد شد.

احمد ملاحسینی نماینده دعوت شده استان قزوین بعنوان مربی در این رویداد حضور خواهد داشت.