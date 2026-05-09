مروری بر مهمترین خبرهای ورزشی نوزدهم اردیبهشت ماه استان قزوین
از اولین پیروزی تیم کاسپین قزوین تا حضور مربی قزوینی در اردوی تیم ملی پاراوزنه برداری را در بسته خبر ورزشی بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
تیم کاسپین قزوین در اولین پیروزی خود از پانزدهمین دوره مسابقات لیگ دسته یک بانوان باشگاههای کشور، با نتیجه ۳۲ بر ۲۳ برابر تبریز به برتری رسید.
پانزدهمین دوره مسابقات لیگ دسته یک بانوان باشگاههای کشور در کرمان برگزار شد و در دیدار نخست، تیم کاسپین قزوین موفق شد نخستین پیروزی خود را کسب کند.
دهمین مرحله اردوی تیم ملی پاراوزنه برداری به منظور آماده سازی و اعزام به مسابقات آزاد آفریقا
این اردو و مسابقات جهت آمادگی در راستای حضور در بازیهای پاراآسیایی ژاپن ناگویا ۲۰۲۶ است.
اردو از ۱۷ الی ۲۶ اردیبهشت ماه به میزبانی فدراسیون و از ۲۷ اردیبهشت لغایت ۶ خردادماه مسابقات آزاد به میزبانی الجزایر آفریقا برگزار خواهد شد.
احمد ملاحسینی نماینده دعوت شده استان قزوین بعنوان مربی در این رویداد حضور خواهد داشت.