آقای میرکیانی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ با ابراز خرسندی از برگزاری نمایشگاه مجازی فروش کتاب، افزود: این رویداد یک اقدام ارزشمند در راستای تقویت فرهنگ کتابخوانی و ایجاد نشاط فرهنگی در جامعه است.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب در شرایط خاص کشور اظهار کرد: خبر برگزاری نمایشگاه مجازی فروش کتاب، خبر بسیار مسرت‌بخش و شادی‌آفرینی است.

محمد میرکیانی گفت: در این شرایط، هر اقدام و حرکت فرهنگی که بتواند توجه مردم را به ویژگی‌های ارزشمند فرهنگ ایرانی جلب کند و فضای فرهنگی کشور را گرم و با نشاط نگه دارد، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

وی افزود: امیدوارم فضایی فراهم شود تا همه توانمندی‌های فرهنگی ما در این ایام به نمایش گذاشته شود و اهالی قلم و ادب بتوانند از برگزاری این نمایشگاه بهره‌مند شوند و خوانندگان آثار مکتوب نیز در کنار دیگران از این فرصت استفاده کنند.

این نویسنده با تأکید بر نقش مهم نمایشگاه مجازی در تسهیل دسترسی مردم به کتاب گفت: در شرایطی که دسترسی مردم به فضای مجازی، کتابفروشی‌ها و خرید مستقیم کتاب با محدودیت‌هایی همراه شده است، برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب، به‌ویژه در حوزه کودک و نوجوان، بسیار ارزشمند و اثرگذار است.

میرکیانی افزود: این رویداد می‌تواند تجربه‌ای مهم برای کشور باشد تا بیاموزیم چگونه در شرایط خاص، ظرفیت‌های فرهنگی خود را در حوزه کتاب و کتابخوانی فعال، پویا و ثمربخش حفظ کنیم.

«مجموعه ده جلدی قصه ما مثل شد» و «همیشه قصه‌ای هست» از جمله آثار این نویسنده کودک و نوجوان است.