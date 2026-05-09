مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد: هیچ گزارشی مبنی بر کمبود کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد.
به گزارش خبرگزارسی صدا و سیما ، سیدسعید راد در نشست وزیر جهاد کشاورزی با روسای جهاد کشاورزی استانها با اشاره به آغاز خرید گندم به صورت مستقیم از کشاورزان گفت: وضع ذخایر کالاهای اساسی مناسب است و گزارشی از کمبود کالاهای اساسی در کشور به دست ما نرسیده است.
وی افزود: در بازدیدهای صورت گرفته از فروشگاههای زنجیره ای نیز شاهد وفور کالا در قفسههای فروشگاه بودیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت: گندم سهمیه اردیبهشتماه صنف و صنعت را به قیمت قبل عرضه کردهایم و هیچ افزایش قیمتی نداشتهایم و هزینههای جانبی، کارگری و موارد مشابه، مطابق با روال سالهای گذشته بوده است.