نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس به همراه اعضای کمیسیون آموزش و پژوهش مجلس از مدرسه شجره طیبه میناب و تنگه هرمز بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در بازدید از محل حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، از نمایشگاه هنرمندان خراسان جنوبی هم که در محل این حادثه برپاشده است، بازدید کرد.
وی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ سوم تحمیلی بویژه شهدای دانش آموز و معلم مدرسه شجره طیبه میناب گفت: با همدلی مردم و توان قدرتمند نیروهای مسلح بزودی شاهد پیروزی ملت ایران و شکست امریکا و اسرائیل جنایتکار خواهیم بود.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و پژوهش مجلس از اقدام هنرمندان استان در برپایی نمایشگاه آثار طراحی و نقاشی تصویر شهدای این حادثه گفت: این هنرمندان با ابتکار و هنر خود اعتراض ملت ایران را از جنایت امریکا و اسرائیل به گوش مجامع بین المللی میرسانند.
هاشمی افزود: مجلس شورای اسلامی در کنار دولت تلاش میکنند با پیگیر خود در مجامع بین المللی، در جهت احقاق حق این شهدا گامهای موثری بردارد.
وی همچنین به همراه اعضای کمیسیون آموزش و پژوهش مجلس از وضعیت تنگه هرمز بازدید کرد و گفت: نیروهای مسلح قاطعانه از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران دفاع میکنند.