به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی فلاورجان با اشاره به اینکه از ۱۷ اردیبهشت‌ماه خروجی سد زاینده‌رود با هدف تأمین آب مورد نیاز باغ های غرب اصفهان افزایش یافته است گفت: بعد از گذشت دو روز از افزایش خروجی سد امروز آب به باغ های شهرستان فلاورجان رسید.

‌ابوالقاسم جعفری برداشت سالانه محصولات باغی از بیش از ۱۶۰۰ هکتار باغ این شهرستان را ۱۳ هزار تن بیان و پیش بینی کرد در این مدت هفت روز که آب برای غرب اصفهان رها سازی شده است بیش از ۸۰ درصد از باغ های این شهرستان آبیاری شود

‌این رهاسازی با هدف استفاده در باغ های شهرستان‌های فلاورجان، مبارکه، خمینی شهر، زرین‌شهر و نجف‌آباد انجام می شود.

