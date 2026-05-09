برداشت گندم از ۱۷۰ هکتار زمینهای کشاورزی بخش شمیل آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس مرکز خدمات جهاد کشاورزی بخش شمیل پیش بینی کرد: از هر هکتار ۳ تن گندم برداشت و تا پایان فصل بیش از ۵۰۰ تن گندم از زمینهای کشاورزی بخش شمیل برداشت شود.
مریم فامیل گفت: ارقام کشت شده از نوع چمران دو و سیروان است.
وی افزود: روستاهای بالولی، گرده صفر باقری، مغیران و زهوکی از مهمترین مناطق کشت گندم دراین بخش است.
برداشت گندم تا نیمه خرداد ادامه دارد.