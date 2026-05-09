به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این شب‌ها، حضور پرشور جمعی از اتباع کشور‌های مختلف قاره آفریقا در کنار مردم قم، جلوه‌ای از همبستگی بین‌المللی را به نمایش گذاشته است.

این گروه از اتباع آفریقایی با حضور در خیابان‌ها و ابراز همدلی با مردم ایران، تأکید کردند که درس‌های بزرگی از ایستادگی و مقاومتِ ملت ایران آموخته‌اند. شرکت‌کنندگان در این گردهمایی‌ها، با اشاره به پیشینه تلخ استعمار در قاره آفریقا و ظلم‌های روا شده بر مردمان این سرزمین، مبارزه با استعمار را فصل مشترک میان خود و ملت ایران دانستند.