نایبرئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: تهران صاحب ۲۰۰ اتوبوس جدید دوکابین تندرو میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،محمد آقامیری،افزود:در همان ایام آغاز جنگ، حدود ۱۰۰ دستگاه اتوبوس برقی وارد کشور شده بود که در بندرعباس قرار داشت. مراحل ترخیص را انجام دادیم و این اتوبوسها وارد تهران شدند.
وی گفت:در این فاصله، حدود ۳۰ تا ۳۵ دستگاه از اتوبوسهای تندرو برقی نیز وارد کشور شدهاند که بخشی از آنها هماکنون در خطوط مختلف بهویژه در مسی میدان آزادی در حال سرویسدهی هستند. طبق گفته آقای زاکانی تعداد کل این اتوبوسها به حدود ۵۰ دستگاه میرسد.
وی افزود:برای امسال، خرید ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دو کابین تندرو را در دستور کار داریم که بهصورت مرحلهای خریداری و وارد کشور خواهند شد. از آنجا که این اتوبوسها وارداتی هستند و مبدا ورود آنها بندرعباس است، بهدلیل شرایط جنگی فعلی، ارسالشان به داخل کشور متوقف شده تا وضع امنیتی منطقه مساعد و از آسیب احتمالی جلوگیری شود.