به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «خسته نیستم»، نوشته مهدی مجاهد، معاون هماهنگی پیگیری‌های ویژه دفتر شهید رئیسی، در نشر معارف منتشر شده است.

این اثر، روایتی صریح و مستند از ۱۰۰۰ روز مدیریت میدانی شهید رئیسی در یکی از طوفانی‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران را به تصویر می‌کشد. نویسنده که در تمامی لحظات حساس همراه رئیس‌جمهور بوده، به همت نشر معارف این کتاب را به چاپ رسانده است.

این کتاب از کلیشه‌های رایج گزارش‌های رسمی عبور کرده و خواننده را به پشت‌پرده وقایع می‌برد. در «خسته نیستم»، ترکیبی از ناگفته‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی ارائه شده است؛ از مذاکرات خصوصی با پوتین در کرملین تا مدیریت بحران‌های پاییز ۱۴۰۱ و تصمیمات سخت اقتصادی مانند حذف ارز ترجیحی و بحران نان.

کتاب «خسته نیستم» صرفاً خاطرات نیست، بلکه سندی است که نشان می‌دهد چگونه در اوج تحریم‌ها و فشارها، فروش نفت از ۴۰۰ هزار بشکه در روز به اوج خود رسید و ناترازی‌های مرگبار انرژی مدیریت شد. این اثر تصویرگر صادقانه مردی است که با لبخندی از جنس امید می‌گفت: «من خسته نیستم» و یک مدل مدیریتی تراز را به یادگار گذاشت.