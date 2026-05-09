در بازدید فرماندار و مدیر جهاد کشاورزی اسلامشهر از شرکت پیشگامان توسعه کشاورزی کوثر، مزارع کشاورزی و دامداری در بخش احمدآباد مستوفی دیدن کردند و در جریان فعالیتها، توليدات و مشکلات این مراکز قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نورالله طاهری گفت: تولیدکنندگان بخش کشاورزی، امنیت غذایی کشور را تامین می کنند و در طول جنگ رمضان نیز شاهد تداوم فعالیت کشاورزان و دامداران شهرستان بودیم که بسیار ارزشمند بود.

وی با عنوان اینکه تقويت بخش کشاورزی خودکفایی کشور از واردات محصولات کشاورزی را به دنبال خواهد داشت، افزود: کار در این بخش با سختی های زیادی همراه است و ما با تمام توان در کنار کشاورزان و دامداران زحمتکش هستیم و حمایت های لازم از این عزیزان انجام‌خواهد شد.

طاهری با اشاره به توانمندی های قابل توجه بخش کشاورزی اسلامشهر و تولید سالانه بیش از ۵۶۰ هزار تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی در شهرستان، گفت: با توجه به افزایش بارندگی ها ان شاءالله امسال شاهد افزایش تولیدات بخش کشاورزی شهرستان خواهیم بود.