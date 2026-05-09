حزب حاکم کارگر انگلیس با از دست دادن ۳۵ کرسی از ۴۴ کرسی منطقه ولز، شکست سنگینی را متحمل شدو پس از ۲۷ سال ناچار شد قدرت را در این منطقه به حزب ملی ولز واگذار کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، حزب ملی گرای «پلاید کامری» در ولز، با کسب بیست کرسی جدید توانست با ۴۳ کرسی از مجموع ۹۶ کرسی پارلمان ولز، بیشترین کرسی‌های مجلس محلی ولز را از آن خود کند، اما هیچ حزبی نتوانست اکثرت مطلق را به دست آورد.

در منطقه ولز نیز حزب راست گرای رفورم مانند دیگر مناطق انگلیس شگفتی ساز شد و در حالی که هیچ کرسی در این مجلس نداشت با کسب ۳۴ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت.

حزب حاکم کارگر در ولز ۳۵ کرسی را از دست داد و تنها ۹ کرسی در این مجلس برایش باقی مانده است.

حزب راست گرای محافظه کار هم که دومین حزب بزرگ انگلیس محسوب می‌شود، مانند حزب کارگر که دهه هاست قدرت در این کشور میانشان دست به دست می‌شود، ۲۲ کرسی را در پارلمان محلی ولز از دست داد و ناچار شد به هفت کرسی بسنده کند.

تقویت قدرت حزب ملی ولز مانند قدرت گرفتن حزب ملی اسکاتلند نگرانی‌های لندن را از استقلال این مناطق تشدید کرده است.

ولز به همراه انگلیس، اسکاتلند و ایرلند شمالی مناطق چهارگانه انگلستان یا بریتانیا را تشکیل می‌دهد.