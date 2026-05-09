به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «علی محمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام در دیدار با امام جمعه آبدانان اظهار داشت: در سال گذشته ۶۵ درصد پروندههای ارجاع شده به شورای حل اختلاف و ۸۱ درصد پروندههای ارجاعی به ستاد صبر استان منتهی به صلح و سازش شده است.
وی افزود: با استفاده از ظرفیت یکهزار و ۸۰۰ صلحیار، تعداد ۲۷ هزار فقره پرونده با سازش طرفین مختومه شده است.
رئیس کل دادگستری استان ایلام در این دیدار که در دفتر امام جمعه شهرستان آبدانان برگزار شد، از تلاشهای اثرگذار حجتالاسلام «حسینی احمدفداله» در توسعه صلح و سازش و کاهش آسیبهای اجتماعی این شهرستان تجلیل کرد.