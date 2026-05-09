معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش دو نیم برابری صادرات پسته ایران در فروردین ماه، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، در نشست وزیر جهاد کشاورزی با روئسای استانها همجنین گفت: برداشت برگ سبز چای در گیلان در حال انجام است و تا امروز حدود ۲۷ هزار تن برگ سبز به ارزش ۱۱۰۰ میلیارد تومان خریداری شده است.
او پیشبینی کرد که امسال برداشت برگ سبز چای ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش داشته باشد.
برومندی افزود: در فروردین ماه امسال، صادرات پسته روند بسیار خوبی داشته و با افزایش بیش از دو نیم برابر از حدود ۱۵۰۰ تن در پارسال به ۵ هزار و ۳۶۳ تن رسیده است.
او گفت: این روند افزایشی علیرغم بسته بودن مرزهای جنوبی خلیج فارس اتفاق افتاده است.
وی گفت: مشکل اصلی در خصوص آفت پسته نیز بهبود یافته و آمارها بسیار بهتر از گذشته است.
برومندی، وضعیت تولیدات گلخانهای کشور را خوب توصیف کرد و در ادامه با اشاره به تشکیل نشست شورای قیمتگذاری گفت: قیمت میوهها در میدان مرکزی ترهبار، کاهشی است.