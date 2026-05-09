ضرورت تاسیس آزمایشگاه برای تشخیص تقلب در کودهاو سموم کشاورزی
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با حضور در مؤسسه تحقیقات برنج کشور از بخشهای مختلف تحقیقاتی و آزمایشگاهی این مرکز بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیتها، ظرفیتها و دستاوردهای پژوهشی آن قرار گرفت.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما
از سازمان ملی استاندارد ایران، فرزانه انصاری در ابتدای این بازدید با اشاره به اهمیت جایگاه پژوهشهای علمی در ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی، بر نقش مراکز تحقیقاتی در پشتیبانی از نظام استاندارد کشور تأکید کرد و گفت: توسعه همکاری میان مراکز پژوهشی و سازمان ملی استاندارد میتواند به تقویت نظام نظارت بر کیفیت محصولات و نهادههای کشاورزی کمک کند.
وی همچنین پیشنهاد ایجاد یک آزمایشگاه مشترک میان مؤسسه تحقیقات برنج کشور و سازمان ملی استاندارد برای تشخیص تقلب در کودها و سموم کشاورزی موجود در بازار راضروری و آن را گامی مؤثر در ارتقای نظام کنترل کیفیت نهادههای کشاورزی و حمایت از تولید سالم دانست.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه از آزمایشگاه کیفیت پخت برنج و آزمایشگاه شیمی خاک نیز بازدید کرد.
دراین بازدید رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور با تشریح جایگاه ملی آزمایشگاه کیفیت پخت برنج، آن را یکی از مراکز مرجع کشور در تشخیص تقلب و اختلاط در برنج معرفی کرد.
وی با اشاره به توسعه سامانه تشخیص تقلب در برنج در این مؤسسه، افزود: این سامانه با بهرهگیری از روشهای دقیق علمی و آزمایشگاهی امکان شناسایی انواع تقلب و اختلاط در بازار برنج را فراهم کرده و نقش مهمی در صیانت از کیفیت این محصول راهبردی ایفا میکند.
