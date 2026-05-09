رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به فعالیتهای دیپلماتیک این سازمان در ایام جنگ و هشدار درباره پیامدهای زیستمحیطی آن، تاکید کرد که تبعات جنگ امری ملی بوده و نباید آن را صرفاً یک دغدغه تخصصی قلمداد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در نشست شورای اطلاعرسانی دولت که با میزبانی این سازمان برگزار شد، با تقدیر از اعضای شورا،گفت: در جنگ اخیر، میدان و دیپلماسی یکدل و یکصدا عمل کردند که باعث سردرگمی دشمن شد.
شینا انصاری جنایتهای متعدد علیه مردم و محیط زیست، بهویژه زیرساختها و مراکز فرهنگی و تاریخی را مورد اشاره قرار داد و گفت: حملات به مخازن سوخت، پتروشیمیها و واحدهای صنعتی، در تعارض آشکار با قواعد بینالمللی محیط زیستی بود.
وی با بیان اینکه همکاران این سازمان در ایام جنگ بهصورت شبانهروزی فعال بودند، افزود: ما تلاش کردیم دیپلماسی فعالی داشته باشیم؛ در بهمن ماه پیش از آغاز جنگ، نسبت به پیامدهای آن هشدار دادیم و در طول ایام جنگ نیز مکاتبات مختلفی با دبیرکل سازمان ملل داشتیم.
خانم انصاری همچنین از افزایش پایشهای میدانی و هماهنگی نزدیک با نیروهای نظامی در ایام جنگ خبر داد و اعلام کرد که مستندسازی جنگ ۱۲روزه به اتمام رسیده و مستندسازی جنگ ۴۰ روزه آغاز شده است.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه پیامدهای جنگ یک امر کاملاً ملی است، تصریح کرد: در حالی که مجموعههای مختلف میتوانند برآوردهای اقتصادی از خسارات داشته باشند، تبعات زیستمحیطی به مراتب پیچیدهتر و سختتر است.
وی همچنین به ارزش اکولوژیکی آبسنگهای مرجانی در خلیج فارس اشاره کرد و گفت: خسارات ناشی از جنگ به این زیستبومها از لحاظ اقتصادی قابل محاسبه نیست. انصاری بر پیگیری روایتگری آسیبهای محیط زیستی جنگ تاکید کرد و گفت: محیط زیست بستر اثرگذاری در بین مردم است و حاکمیت برای بازسازی اعتماد و سرمایه اجتماعی باید به این روایتها توجه ویژه داشته باشد.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، نیز در این جلسه بیان کرد که جنگ علاوه بر طبیعت و زیرساختها، به زندگی انسانها نیز آسیب میزند و بسیاری از روشهای درمانی برای بهبود شرایط محیط زیست را از دسترس خارج میکند.
هادی کیادلیری افزود: جنگ باعث فقیرتر شدن مردم و خارج شدن مسائل محیط زیستی از اولویت میشود.
در این جلسه، معاونین سازمان محیط زیست نیز گزارشهایی در حوزه محیط زیست انسانی، طبیعی و دریایی ارائه داد.