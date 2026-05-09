به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: تا اواسط هفته جاری شاهد افزایش تدریجی دما در مناطق مختلف استان خواهیم بود.

قدیمی افزود: آسمان استان امروز در اغلب مناطق صاف تا قسمتی ابری است و در ساعات بعدازظهر وزش باد نسبتا ملایم انتظار می‌رود.

وی با بیان اینکه این شرایط جوی تا ظهر سه شنبه هفته پیش رو ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: طی این چند روز بارش قابل توجهی در استان پیش بینی نمی‌شود و تنها احتمال رگبار‌های ضعیف و محلی در ارتفاعات وجود دارد.

قدیمی یادآور شد: روز چهارشنبه شاهد افزایش پوشش ابر‌ها و سرعت وزش باد در اغلب نواحی استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: احتمال رگبار باران و رعد و برق طی روز‌های سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری بیشتر است.

قدیمی اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه خیرآباد سلطانیه با دمای سه درجه و گیلوان با دمای ۲۶ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین نقاط استان بودند.

به گفته این کارشناس دمای شهر زنجان طی شبانه روز گذشته بین چهار تا ۲۲ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.