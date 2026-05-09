پخش زنده
امروز: -
استاندار زنجان با تأکید بر جایگاه محوری بخش معدن در توسعه استان گفت: بخش معدن در سالهای اخیر با وجود محدودیتها عملکردی فراتر از انتظار داشته و دولت در شرایط جنگ اقتصادی، رفع موانع و پشتیبانی از فعالان این حوزه را با جدیت دنبال میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛سید محسن صادقی در یکصد و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان،گفت: تأمین نقدینگی، استمهال هدفمند تسهیلات، تسهیل فرایندهای گمرکی، رفع موانع واردات ماشینآلات و مدیریت انرژی از محورهای بسته حمایتی دولت برای پایداری بخش معدن است.
وی با اشاره به دغدغههای فعالان معدنی، بر ضرورت بررسی مشکلات مربوط به مواد ناریه (کیفیت، قیمت، توزیع و کمبود)، تعیین سهمیه سوخت بر اساس شاخصهای واقعی استخراج و تسهیل نوسازی ماشینآلات فرسوده تأکید کرد.
استاندار زنجان در پایان ضمن قدردانی از تلاش معدنکاران در حفظ اشتغال استان، گفت: هدف دولت جلوگیری از تعطیلی معادن و حمایت از تولید در شرایط جنگ اقتصادی است و این مسیر تنها با همکاری و تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی ادامه خواهد یافت.