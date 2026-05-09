تلاشی برای برداشت بهتر انگور
آغاز رسم سنتی «باغاسپار» در تاکستانهای استان مرکزی
رسمی دیرینه که باغداران با انجام آن، زمینه تقویت درختان مو و افزایش کیفیت و کمیت محصول انگور را فراهم میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
اردیبهشتماه اوج اجرای رسم سنتی و کشاورزی «باغاسپار» در تاکستانهای انگور است؛ آیینی که با هدف تداوم حیات درخت مو، تقویت ریشهها و برداشت محصول بیشتر و مرغوبتر انجام میشود.
در این رسم، باغداران کار را با زیر و رو کردن خاک تاکستانها آغاز میکنند و سپس با هرس شاخههای اضافی، قطع ریشههای آسیبدیده و افزودن کود حیوانی، شرایط مناسب برای رشد بهتر درختان مو را فراهم میسازند.
باغاسپار از ساعات ابتدایی صبح آغاز میشود و انتقال و پخش کود حیوانی در زمینها تا عصر ادامه دارد؛ کاری سخت و زمانبر که همچنان به شیوه سنتی در بسیاری از روستاها انجام میشود.
استان مرکزی یکی از قطبهای تولید انگور کشور به شمار میرود و بخش قابل توجهی از محصولات باغی این استان را تاکستانها تشکیل میدهند.