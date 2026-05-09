مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: سقف توزیع مرغ برای مراکز باز شده است و هیچ محدودیتی در عرضه این محصول در سراسر کشور وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پرویز جعفری، در خصوص وضعیت تأمین و قیمت مرغ منجمد در نشست وبیناری وزیر جهاد کشاورزی و روئسای استانها گفت: در حال حاضر مرغ منجمد با قیمتی زیر قیمت کشتارگاه عرضه میشود.
وی افزود: از روز چهارشنبه، توزیع مرغ منجمد توسط ماشینهای یخچالدار در استان تهران به صورت مستقل آغاز شده و از امروز نیز این روند در کل استانها اجرا خواهد شد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشورگفت: سقف توزیع مرغ برای مراکز باز شده و هیچ محدودیتی در عرضه این محصول در سراسر کشور وجود ندارد و هر میزان که در هر استان نیاز باشد، تأمین خواهد شد.
وی تاکید کرد: ذخایر به میزان کافی است که در صورت نیاز، هر میزان که لازم باشد در اختیار استانها قرار خواهد گرفت.