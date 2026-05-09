روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اعلام کرد: آب برخی محلات شهر کرمانشاه ساعاتی از روز قطع می شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اعلام کرد: بهمنظور ترمیم شکستگی شبکه توزیع سایز ۳۰۰ میلیمتر چدنی واقع در سه راه نواب؛ محلههای: میدان غدیر، خیابان اشک تلخ، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، چوبفروشها، میدان جلیلی و قسمتی از خیابان مدرس امروز شنبه نوزدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۰۰ تا پایان تعمیرات، با افت فشار و یا قطعی آب مواجه میشوند.
ضمن پوزش از مشترکین گرامی ساکن در این محلهها؛ خواهشمندیم با سعه صدر و مدیریت در مصرف آب و اجتناب از مصارف غیرضروری همکاری لازم را با شرکت آب و فاضلاب داشته باشند و پرسنل این شرکت را در مسیر خدمترسانی مطلوب یاری نمایند.