به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ،اردوی تیم ملی بزرگسالان جوجیتسو جمهوری اسلامی ایران جهت آماده سازی و انتخاب نفرات نهایی برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان، با حضور ۲۴ تن از برترین ورزشکاران کشور، روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در منطقه باقر شهر شهرستان ری برگزار شد.

در این مرحله از اردو، نفرات اول تا سوم مسابقات انتخابی قهرمانی کشور حضور داشتند و ملی پوشان در اوزان مختلف، زیر نظر مستقیم کادر فنی تیم ملی و مسئولان انجمن جوجیتسو، در فضایی حرفه‌ای و رقابتی به انجام تمرینات تخصصی، ارزیابی‌های فنی و مسابقات انتخابی پرداختند.

ملی پوشان حاضر در این اردو، علاوه بر اجرای برنامه‌های تخصصی فنی و تاکتیکی، تمرینات بدنسازی و آمادگی جسمانی را نیز پشت سر گذاشتند تا کادر فنی بتواند آخرین وضعیت آمادگی ورزشکاران را برای حضور در رقابت‌های آسیایی مورد ارزیابی قرار دهد.

با توجه به اهمیت مسابقات قهرمانی آسیا و انتخاب نفرات اعزامی، رقابت‌های انتخابی درون اردویی از حساسیت بالایی برخوردار بود و ورزشکاران حاضر تلاش کردند با ارائه عملکردی مطلوب، نظر مثبت کادر فنی را برای حضور در ترکیب نهایی تیم ملی جلب کنند.

تقدیر رئیس انجمن جوجیتسو از ملی پوشان

در جریان برگزاری این اردو، محمد حسن رستمیان رئیس انجمن جوجیتسو جمهوری اسلامی ایران، ضمن حضور در محل تمرینات و گفت‌و‌گو با کادر فنی و ورزشکاران، از نزدیک در جریان روند آماده سازی ملی پوشان قرار گرفت. وی در این بازدید ضمن تقدیر از تلاش‌های ورزشکاران و مربیان، بر ضرورت حمایت همه جانبه از تیم ملی جهت حضور قدرتمند در رقابت‌های قهرمانی آسیا تأکید کرد.

معرفی نفرات برتر انتخابی درون اردویی

در پایان مسابقات انتخابی درون اردویی، نفرات برتر هر وزن از سوی کادر فنی معرفی شدند که اسامی آنان به شرح زیر است:

وزن منفی ۵۶ کیلوگرم:

امیرحسین اندیشناک

آرین شهاب زاده

وزن منفی ۶۲ کیلوگرم:

علی صانعی

وزن منفی ۶۹ کیلوگرم:

محمدصدرا بهرامی

مهریار فرج زاده

وزن منفی ۷۷ کیلوگرم:

پژواک زرین ماه

امیرحسین نوروزی

وزن منفی ۸۵ کیلوگرم:

حشمت اله جلیلیان

علی حسن پور

وزن منفی ۹۴ کیلوگرم:

محمدرضا سلطان پور

فرهاد نوروزی

وزن مثبت ۹۴ کیلوگرم:

آرین ذوالعلی

محمدمهدی رستمیان

بر اساس اعلام کادر فنی تیم ملی، نفرات منتخب این مرحله به مدت ۱۰ روز در اردوی آماده سازی تیم ملی در باقر شهر حضور خواهند داشت و تمرینات تخصصی خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان ادامه می‌دهند.

گفتنی است ترکیب نهایی تیم ملی بزرگسالان جوجیتسو جمهوری اسلامی ایران پس از پایان مراحل اردویی و ارزیابی کادر فنی معرفی خواهد شد.