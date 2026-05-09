رویکردهای کوتاهمدت و غیر راهبردی، عامل تکرار بحران حوزه آب در مشهد
رویکردهای کوتاهمدت و غیر راهبردی به مساله آب در ۵۰ سال گذشته در مشهد، موجب تکرار بحران حوزه آب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با خبرنگار ما گفت: استمرار بحران آب در ایران در پنج دهه گذشته،صرفاً ناشی از کمبود منابع طبیعی نیست و نشاندهنده ضعف ساختاری در مدیریت منابع است.
دکتر انصاری، تاکید کرد : نباید به بهانه بحران آب، فضای سبز شهری دچار آسیب شود.
وی افزود: هر بحرانی قاعدتاً آغاز و پایانی دارد، اما استمرار بحران آب در ایران نشاندهنده آن است که مدیریت مؤثری بر منابع آبی اعمال نشده است.
عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد، اگرچه کشور در کمربند خشک جهان قرار دارد و کمبود بارش یک واقعیت انکارناپذیر است، اما این موضوع بهتنهایی نمیتواند توجیهکننده شرایط فعلی باشد.
وی با تأکید بر لزوم تغذیه مصنوعی آبخوانها گفت: یکی از اقدامات اساسی که باید در اولویت قرار میگرفت، افزایش نفوذ آب باران و سیلابها به منابع زیرزمینی است، اما بهجای آن، اقداماتی انجام شده که بعضاً نهتنها مؤثر نبوده، بلکه به تشدید بحران نیز منجر شده است.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اهمیت فضای سبز در کلانشهری مانند مشهد اظهار می کند: فضای سبز نقش حیاتی در سلامت روانی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان دارد و نباید به بهانه بحران آب دچار آسیب شود.
دکتر انصاری، افزود: مدیریت صحیح منابع میتواند همزمان هم بحران آب را کنترل کند و هم کیفیت زندگی شهری را حفظ کند.