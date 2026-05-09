مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد: طرح نیروگاه خورشیدی ۵٠ کیلو واتی، در راستای کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی، مدیریت بهینه هزینه‌های عملیاتی و حرکت به سوی فرودگاه سبز به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حمیدپور افزود: بر اساس مطالعات فنی و اقتصادی، ظرفیت ۵٠ کیلو واتی این نیروگاه متناسب با الگوی مصرف برق فرودگاه بین المللی یزد طراحی شده و در روند اجرای زیر ساخت آن پیش بینی لازم با نگاه آینده نگری برای توسعه لحاظ شده و قابلیت افزایش تا ٢٠٠ کیلو واتی در این پروژه فراهم شده است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد دراین زمینه اعلام کرد: عملیات اجرایی این پروژه تقریبا از ابتدای شروع جنگ تحمیلی آغاز شده بود و با وجود تمام سختی‌ها و شرایط بحرانی، روند کار متوقف نشد.

مرتضی حمیدپور همچنین گفت: با بهره برداری از این نیروگاه، بخشی از برق مورد نیاز تأسیسات عملیاتی تأمین شد.

گفتنی است این پروژه پس از اخذ مجوز‌های ایمنی فرودگاهی و هوانوردی با اعتبارات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران طراحی و اجرا شده است.