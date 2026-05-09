به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دیشب و در شصت و نهمین شب از تجمعات مردمی؛ مردم غیور مازندران در شهر‌ها و روستا‌های مناطق مختلف استان با حضور در خیابان‌ها و میادین، استقامت خود را نشان دادند.

مرد و زن، کودک و پیر، جوان و نوجوان از قشر‌های مختلف نظیر کشاورز، کارمند، کارگر، دانش آموز، دانشجو، بازاری، کسبه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و روحانیون در کنار هم برای سربلندی ایران عزیز دعا کردند.

تجمع کنندگان ضمن اعلام حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای؛ برای پیروزی رزمندگان اسلام در راه نابودی کفر جهانی به ویژه آمریکا و اسراییل آرزوی توفیق کردند.

تجمع کنندگان در شهر ساری با جمع شدن در میدان آیینی امام حسین (ع)، از نظام و رهبری حمایت کردند.