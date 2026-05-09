اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس یک کارگاه غیرمجاز بسته‌بندی برنج را در شیراز مهر و موم کرد؛ در این بازرسی، ۵۰ تن برنج تقلبی به ارزش حدود ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: در این کارگاه، برنج پاکستانی با استفاده از روغن خوراکی، زردچوبه و سبوس برنج فرآوری می‌شد.

مهدی حسنی افزود: این محصول با عنوان «برنج معطر عنبر بو اهوازی» بسته‌بندی و در بازار عرضه می‌شد که اقدامی مصداق تقلب و فریب مصرف‌کننده است.

وی افزود: پرونده این تخلف با عنوان «تقلب» تشکیل و برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.

حسنی تأکید کرد : سلامت و حقوق مصرف‌کنندگان خط قرمز دستگاه‌های نظارتی است و اداره کل صمت فارس با هرگونه اقدام سودجویانه که امنیت غذایی مردم را تهدید کند، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

معاون بازرسی صمت فارس از شهروندان خواست هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.