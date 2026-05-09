به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان سبزوار گفت: در پی کسب خبری مبنی بر انتقال مقادیر قابل توجهی مواد مخدر توسط یک سوداگر مرگ به شهر سبزوار پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ اکبر محمد زاده افزود: با اقدامات تخصصی انجام شده توسط ماموران انتظامی سبزوار فرد مورد نظر در یکی از مناطق شهر سبزوار شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد.

وی با اشاره به کشف ۵۲ کیلوگرم تریاک در بازرسی از مخفیگاه متهم خاطر نشان کرد: تحقیقات با دستورات تخصصی مقام قضایی در این خصوص ادامه دارد.