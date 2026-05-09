پخش زنده
امروز: -
با اعزام دو کاروان از حجاج استان مرکزی در روزهای ۱۸ و ۱۹ اردیبهشتماه، روند اعزام زائران حج تمتع از این استان آغاز و در قالب سه کاروان به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر حج و زیارت استان مرکزی گفت: نخستین کاروان زائران استان روز گذشته هجدهم اردیبهشتماه و دومین کاروان امروز نوزدهم اردیبهشتماه به سرزمین وحی اعزام شدند.
حاج علیزاده با بیان اینکه هر یک از این کاروانها شامل ۱۲۰ زائر بودهاند، افزود: آخرین کاروان حجاج استان نیز روز بیستوسوم اردیبهشتماه اعزام خواهد شد.
وی ادامه داد: در مجموع، ۱۵۸ زائر مرد و ۱۹۱ زائر زن در قالب سه کاروان از استان مرکزی در مناسک حج تمتع امسال حضور خواهند داشت.
مدیر حج و زیارت استان مرکزی درباره مدت زمان این سفر نیز گفت: مدت حضور حجاج استان در سرزمین وحی بیش از یک ماه نخواهد بود.