معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به محدودیت منابع و همچنین مدیریت گندم تولیدی مناطق سردسیر، تصمیم بر این است که ۵۰ درصد وجه گندم خریداری‌شده پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اکبر فتحی، با تأکید بر رعایت روند قانونی در قیمت‌گذاری گندم، گفت: شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، مرجع اصلی تعیین قیمت است و با توجه به محدودیت منابع، فعلاً ۵۰ درصد وجه گندم خریداری‌شده پرداخت می‌شود.

به گفته او، این شورا پس از بررسی شرایط، قیمت‌های مصوب را ابلاغ کرده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی افزود: قیمت اولیه گندم پیش‌تر بین ۲۷ تا ۲۹.۵ هزار تومان (با متوسط ۲۸.۵ هزار تومان) تصویب شده بود، اما در پی اتفاقات رخ داده و آزادسازی نرخ ارز و همچنین برای جلوگیری از انحراف گندم به سمت خوراک دام، شورا دوباره قیمت را بازنگری کرد.

اکبر فتحی، گفت: بر این اساس، میانگین قیمت جدید گندم ۴۸.۵ هزار تومان (بین ۴۷.۵ تا ۴۹.۵ هزار تومان) تعیین شده است.

فتحی افزود که تا کنون هیچ ایرادی از سوی هیچ مرجعی به این قیمت‌گذاری وارد نشده و روند قانونی آن سپری شده است.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه‌وبودجه باید بر اساس تصمیمات شورای قیمت‌گذاری، پرداخت‌ها را انجام دهند.

او با بیان اینکه این موضوع امروز نهایی و ابلاغ می‌شود گفت: با توجه به محدودیت منابع… فعلاً تصمیم بر این است که ۵۰ درصد وجه گندم خریداری شده پرداخت شود.

فتحی در پاسخ به ابهام درباره قیمت‌های مطرح‌شده کمتر از مبلغ نهایی افزود:اگر مبلغی به عنوان مثال ۲۷.۵ هزار تومان پرداخت می‌شود، از همین تصمیم به پرداخت ۵۰ درصد وجه است» و پرداخت‌ها از امروز یا فردا آغاز خواهد شد.