به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: سالانه بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار شاخه انواع گل‌های رز و داوودی از ۶۵ هزار سطح زیر کشت این محصول در گلخانه‌های شهرستان بیضا تولید و علاوه بر بازار‌های داخلی به کشور‌های حوزه خلیج فارس و روسیه صادر می‌شود.

مویدی افزود: صرفه اقتصادی بالا، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، ارزآوری، استفاده بهینه از منابع آب و خاک از مهمترین مزایایی کشت گل رز در این شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا بیان کرد: کشاورزان بیضا با داشتن ۱۹۰ هکتار انواع محصولات گلخانه‌ای رتبه نخست استان فارس را به خود اختصاص داده‌اند.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.