۵۰ تن سیمان احتکار شده که در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشده بود، در شهرستان رودسر کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار مقدار قابل توجهی سیمان در داخل یک انبار، ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان رودسر، پس از هماهنگی قضائی و به همراه ماموران صمت این شهرستان به محل مورد نظر اعزام شدند.

ماموران در بازرسی از این انبار، هزار و ۱۰ پاکت به وزن حدود ۵۰ تن سیمان احتکار شده و بدون ثبت در سامانه جامع انبار‌ها را کشف و ضبط کردند.

کارشناسان ارزش کالای غیرمجاز کشف شده را بیش از ۴ میلیارد ریال برآورد کردند.

متهم ۴۵ ساله این پرونده، با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.