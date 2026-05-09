مسابقات کاپ آزاد پاکت بیلیارد قهرمانی استان اصفهان با حضور بیش از ۴۰ نفر از برترین ها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رقابتی که پس از چند ماه دوری از مسابقات محکی خوبی برای قهرمانان بیلیارد استان بود.
مسابقاتی که قرار است با شناسایی استعدادهای برتر این رشته در ردههای سنی پایه، سال درخشانی را برای بیلیارد استان در کشور رقم بزند.
در حال حاضر اصفهان یکی از پایگاه های مهم رشته های بیلیاردی در ایران محسوب میشود چراکه در سال های اخیر توانسته در همه رده های سنی قهرمانان کشوری و عضو تیم ملی داشته باشد.
در پایان این رقابت ها هادی حسن پور، امیرپارسا بانی و شایان طالبیان عناوین نخست تا سوم را کسب کردند.