رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: پیش بینی میکنیم بیش از دو میلیون تن گندم، جو، کلزا، چغندرقند و سیب زمینی در گلستان تولید شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رایج سرپرست شعب امور بانکی کشاورزی در گلستان گفت: ۳۰ درصد پول گندمکاران هم بلافاصله پس از تحویل در کارت آنها شارژ خواهد شد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان میگوید: برای حمل و نقل علاوه بر استفاده از ظرفیت گلستان به استانهای همجوار و سراسر کشور فراخوان دادهایم.
مدیر مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گلستان طرح نظارت بر سلامتی فنی کمباینها از ۲۷ فروردین شروع شده است و همچنان ادامه دارد
او میگوید: سوخت ۳۰۰۰ کمباین گلستان نیز از همین الان تامین شده است.