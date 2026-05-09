انتخاب مدیرعامل و سرمربی جدید مس سونگون
بازیکن سابق فوتبال تبریز بهعنوان سرمربی جدید مس سونگون ورزقان انتخاب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
،مسئولان باشگاه مس سونگون ورزقان در هفتههای گذشته تصمیم گرفتند امتیاز تیم فوتبال این باشگاه را به شرکتی در استان تبریز واگذار کنند.
با تصمیم مدیران باشگاه، نام تیم مس سونگون در لیگ دسته اول فوتبال به نام «کارا گستر» تغییر یافت و در صورت تأیید سازمان لیگ، مس با نام جدید خود وارد لیگ یک میشود. احد رستمی پیشکسوت فوتبال تبریز نیز بهعنوان سرمربی جدید مس و جانشین سیاوش اکبرپور برگزیده شد.
همچنین محسن آقاپور، مدیرعامل پیشین باشگاه مس سونگون بهعنوان مدیرعامل جدید نماینده استان تبریز در لیگ یک برگزیده شده است.
تیم مس سونگون که برای دومین سال متوالی نتوانست مجوز ملی به دست بیاورد، رقابتها را با سه امتیاز منفی آغاز کرد. مس اکنون با کسب ۱۷ امتیاز، جایگاه هفدهم جدول لیگ یک را به خود اختصاص داده و روز ۲۴ اردیبهشت در چارچوب هفته بیستوچهارم مسابقات، میهمان سایپا خواهد بود.