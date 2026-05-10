خیرین و اهالی یکی از مناطق شهر زنجان، در تداوم برنامههای نیکوکارانه، بستههای اقلام خوراکی را میان نیازمندان توزیع کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ گروههای جهادی در قالب پویش «ایران همدل» با مشارکت گسترده در سطح منطقه، در مسجد اصغریه بالای زنجان حدود صد بسته غذایی برای محرومان و نیازمندان بیسیم تهیه کردند.
این بستهها قرار است در بین مساجد محله بیسیم زنجان توزیع می شود و مساجد مسئولیت پخش اقلام را بر عهده دارند.
ارزش تقریبی هر بسته حدود ۴ میلیون تومان اعلام شده و محتوای آن شامل ضروریات اولیه برای کمک به خانوادههای کمبرخوردار منطقه است.
به گفته برگزارکنندگان، هدف از این اقدام، دستگیری از نیازمندان و نشان دادن همدلی مردم با محرومان است.