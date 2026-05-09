امین آصفی نمایشگاه مجازی کتاب تهران را فراتر از یک ویترین ساده دانست و گفت: این نمایشگاه ابزاری استراتژیک برای ناشران است که گسترش جغرافیایی(دسترسی فرامرزی) بزرگترین مزیت آن است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،امین آصفی؛ مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران آموزشی در گفتوگو با ستاد خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با بیان اینکه نمایشگاه مجازی کتاب فراتر از یک ویترین ساده، ابزاری استراتژیک برای ناشران است، گفت: گسترش جغرافیایی (دسترسی فرامرزی) بزرگترین مزیت این نمایشگاه است و باعث حذف محدودیتهای فیزیکی میشود. ناشری که در تهران مستقر است، میتواند بدون هزینه حملونقل یا اجاره غرفه، محصولات خود را مستقیماً به معلمان و دانشآموزان دورترین نقاط کشور یا حتی خارج از کشور معرفی کند.
وی کاهش چشمگیر هزینهها را از دیگر مزایای نمایشگاه مجازی کتاب دانست و ادامه داد: حذف هزینههای سنگین اجاره فضای فیزیکی، هزینه حمل و نقل کتابها (لجستیک)، هزینه چیدمان غرفه و هزینههای رفتوآمد پرسنل، سودآوری هر واحد کتاب فروخته شده را بالا میبرد.
آصفی تحلیلپذیری دقیق دادهها را از دیگر مزایای این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: در نمایشگاه مجازی کتاب تهران، هر کلیک ثبت میشود. ناشر میداند کدام کتاب بیشتر دیده شده، مخاطبان چه زمانی آنلاین بودهاند و در کدام مرحله از فرآیند خرید منصرف شدهاند. این دادهها برای برنامهریزی تولید کتاب در سال آینده حیاتی هستند.
وی افزود: دسترسی ۲۴ ساعته به نمایشگاه مجازی کتاب از دیگر ویژگیهای مثبت این رویداد است. این نمایشگاه همیشه باز است و دانشآموز میتواند در هر ساعت از شبانه روز، کتاب مورد نیاز خود را بررسی و تهیه کنند.
آصفی به میزان تأثیر بر افزایش فروش در نمایشگاههای مجازی کتاب تهران اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم واقعبینانه نگاه کنیم، افزایش فروش در نمایشگاههای مجازی کتاب به دو عامل تراکم ترافیک بازدید سایت فروش و خدمات و تسهیلات در پرداخت و ارسال بستگی دارد. در سالهای اخیر با پیشرفت زیرساختها، فروش به سمت «افزایش» رفته است.
مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران آموزشی با بیان اینکه تعامل مؤثر با معلمان، دانشآموزان و والدین در نمایشگاه مجازی کتاب تهران امکانپذیر است، ادامه داد: این نمایشگاه باید از حالت «نمایش صامت» خارج شود. نمایشگاه مجازی میتواند از طریق ابزارهایی همچون وبینارهای زنده یا برنامههای علمی فرهنگی آنلاین و مجازی تعامل ایجاد کند. ناشر میتواند با معلمانی که از کتابهای او استفاده میکنند، جلسات آنلاین برگزار کند و روشهای تدریس با آن کتاب را آموزش دهد یا برنامههای فرهنگی و علمی متفاوت ایجاد کنند.
وی افزود: ایجاد بخش پرسش و پاسخ نیز امکان تعامل را فراهم میکند. در این حالت والدین میتوانند مستقیماً درباره سطح دشواری یا محتوای کتاب از نماینده ناشر سوال کنند. امکان مشاهده چند صفحه از کتاب یا تماشای ویدئوهای آموزشی مرتبط با کتاب، تعامل ذهنی دانشآموز با محصول را به شدت افزایش میدهد.
آصفی همچنین پیشنهاداتی را برای ارتقای کیفیت نمایشگاه مجازی کتاب تهران به این شرح ارائه کرد: برای اینکه نمایشگاه مجازی کتاب تهران از یک «فایل PDF بزرگ» به یک «تجربه خرید لذتبخش» تبدیل شود باید شخصیسازی صورت بگیرد. به این معنا که سیستم باید بتواند بر اساس مقطع تحصیلی کاربر، کتابهای پیشنهادی را نمایش دهد. مثلاً اگر کاربر دانشآموز پایه هفتم است، کتابهای پایه دهم را در ویترین اصلی به او نشان ندهد. همچنین باید واقعیت افزوده (AR) ایجاد و امکان مشاهده سه بعدی جلد کتاب یا حتی باز کردن صفحات کتاب در نمایشگاه مجازی کتاب تهران فراهم شود.
وی سیستم وفاداری و تخفیف هوشمند را از دیگر پیشنهادها برای ارتقای کیفیت نمایشگاه مجازی کتاب تهران دانست و گفت: ایجاد تخفیفهای بیشتر و یا بنهای تخفیف ویژه برای خرید پکیجهای کامل (مثلاً پکیج تمام کتابهای یک پایه تحصیلی) یا تخفیفهای خاص ناشران برای کتابهای مورد نظر آنان نیز راهگشا خواهد بود.
بهبود زیرساخت پرداخت و ارسال نیز به بهبود این رویداد کمک میکند. یکپارچه کردن فروشگاه با سیستمهای پستی و درگاههای بانکی امن برای کاهش استرس خریدار و رایگان کردن ارسال کتاب به مولفان نیز در این زمینه کارساز خواهد بود.
امین آصفی در پایان در پیامی به مخاطبان گروه آموزشی نمایشگاه مجازی کتاب تهران اشاره کرد: همراهان مسیر دانش؛ معلمان فرهیخته، والدین دغدغهمند و دانشآموزان پرشور، ما میدانیم که یادگیری در دنیای امروز، فراتر از صفحات کاغذ است. یادگیری یعنی دسترسی آسان، سریع و هوشمند به بهترین منابع. در این نمایشگاه مجازی کتاب ما فاصلهها را از میان برداشتیم تا بهترین ابزارهای آموزشی را، دقیقاً در زمانی که به آنها نیاز دارید، در کنار شما قرار دهیم. هدف ما تنها فروش کتاب نیست. هدف ما همراهی با شما در مسیر موفقیت و ساختن آیندهای روشنتر از طریق دانش است. با ما همراه باشید تا دنیای آموزش را، همگام با تکنولوژی، سادهتر و جذابتر کنیم.