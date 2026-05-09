پخش زنده
امروز: -
چهارمحال و بختیاری در ثبت تیمهای عملیاتی کشور سوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت:با تلاش مستمر و شبانهروزی همکاران حوزه امداد و نجات در شهرستانهای استان در کنار اداره عملیات، منجر به کسب مقام سوم کشور در زمینه ثبت تیمهای عملیاتی شد.
طاهری گفت:این موفقیت حاصل ۲ شبانهروز فعالیت بیوقفه، هماهنگی منسجم و تلاش جهادی نیروهای امدادی استان بوده که با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی و ساماندهی تیمهای تخصصی امداد و نجات انجام شد.
وی افزود: کسب این رتبه ملی، انگیزهای مضاعف برای توسعه خدمات امدادی و افزایش آمادگی تیمهای عملیاتی در سطح استان خواهد بود.