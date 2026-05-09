به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در روز‌های گذشته شیوع ویروسی مرگبار به‌نام هانتاویروس در یک کشتی کروز در اقیانوس اطلس و مرگ سه نفر از مسافران کشتی، باعث نگرانی جهان نسبت به شیوع همه‌گیری جدیدی شده است.

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، در جدیدترین اظهارات خود درباره موارد ابتلا به هانتاویروس مرتبط با این کشتی تفریحی اطلاع‌رسانی کرد؛ براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، تاکنون هشت مورد ابتلا گزارش شده که سه مورد آن به مرگ منجر شده است؛ از این هشت مورد، ابتلای پنج نفر به هانتاویروس تأیید شده است.

هانتاویروس شناسایی‌شده از نوع «ویروس آند» است که فقط گونه‌ای به‌شمار می‌رود که قابلیت انتقال محدود بین انسان‌ها را آن هم در تماس نزدیک و طولانی‌مدت دارد.

هانتاویروس‌ها، ویروس‌های مشترک بین انسان و حیوان هستند که به‌طورطبیعی جوندگان را آلوده می‌کنند و گه‌گاه به انسان منتقل می‌شوند، انتقال هانتاویروس‌ها به انسان از طریق تماس با ادرار، مدفوع یا بزاق جوندگان آلوده رخ می‌دهد. عفونت همچنین ممکن است، از طریق گزش جوندگان نیز رخ دهد. عفونت در انسان می‌تواند منجر به بیماری شدید و اغلب مرگ شود، اگرچه نوع بیماری بر اساس گونه ویروس و موقعیت جغرافیایی متفاوت است.

دکتر تدروس ادهانوم در توصیف وضع فعلی ویروس گفت: «با وجود جدی بودن این رویداد، سازمان جهانی بهداشت خطر آن را برای سلامت عمومی کم ارزیابی می‌کند.»

وی با اشاره به دوره نهفتگی این بیماری خاطرنشان کرد: «این احتمال وجود دارد که موارد بیشتری گزارش شود.»

تدروس تأکید کرد: «اولویت‌های ما ارائه مراقبت به بیماران، حفظ ایمنی و رعایت شأن باقی مسافران حاضر در کشتی و جلوگیری از هرگونه گسترش بیشتر ویروس است.»

براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، این سازمان از روز شنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۲ مه ۲۰۲۶) که از این وضعیت مطلع شد، اقدامات متعددی را انجام داده است، جدیدترین این اقدامات شامل اعزام یک کارشناس به کشتی برای همراهی در ارزیابی جامع پزشکی همه مسافران و خدمه و گردآوری هم‌زمان اطلاعات حیاتی برای سنجش خطر ابتلای آنان است.

این سازمان همچنین محموله‌ای شامل ۲۵۰۰ کیت تشخیصی را از آرژانتین به آزمایشگاه‌هایی در پنج کشور ارسال کرده است تا ظرفیت انجام آزمایش‌ها را تقویت کند.

براساس اظهارات ادهانوم، سازمان جهانی بهداشت همچنان وضعیت را فعالانه زیر نظر دارد و کشور‌های عضو و عموم مردم را از آخرین تحولات مطلع خواهد ساخت.

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است: در زمان حاضر، هیچ درمان ضدویروسی اختصاصی یا واکسنی برای عفونت هانتاویروس تأیید نشده است، درمان‌ها عمدتاً حمایتی هستند و بر پایش دقیق بالینی و مدیریت عوارض تنفسی، قلبی و کلیوی متمرکزند.