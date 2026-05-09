معاون وزیر ارتباطات گفت در «جنگ تحمیلی سوم» با وجود همه مخاطرات، خدمات دولتی بدون وقفه ادامه داشت و تنها در درگاه ملی مجوز‌ها بیش از ۸۰ هزار درخواست جدید ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه «صف‌اول» با تشریح اقدامات در دوران جنگ تحمیلی سوم گفت: در ایام جنگ نیز با وجود مخاطرات، تقریبا هیچ سرویس دولتی قطع نشد و در همین راستا تنا در حوزه درگاه ملی مجوز‌ها بیش از ۸۰ هزار درخواست جدید برای دریافت مجوز کسب و کار ثبت شد.

محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در برنامه «صف‌اول» شبکه خبر به ارایه توضیحاتی درباره اقدامات و رویکرد‌های این سازمان پرداخت.

صدر با تشریح تکالیف و مسئولیت‌های سازمان فناوری اطلاعات اظهار کرد: به عنوان بخش فنی دولت در حوزه فناوری اطلاعات، وظیفه اصلی ما تجمیع خدمات و تسهیل دسترسی مردم است.

هم‌اکنون بیش از ۸۳ میلیون کاربر در پنجره واحد خدمات دولت حضور دارند و تقریبا تمام مردم ایران به نوعی از خدمات این سامانه استفاده می‌کنند. دستگاه‌ها نیز خدمات خود را به صورت الکترونیکی تعریف کرده و به مرکز تبادل اطلاعات متصل هستند.

در ایام جنگ هیچ سرویس دولتی قطع نشد

وی ادامه داد: در ایام جنگ رمضان بیش از یک میلیارد تراکنش دولت الکترونیک ثبت شد که این عدد، با وجود محدودیت‌ها و شرایط جنگی، یک رکورد محسوب می‌شود. ثبت این میزان تراکنش نشان‌دهنده استمرار ارائه خدمات و رفع دغدغه مردم است و نتیجه تلاش همکاران ما در وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌هاست.

وی ادامه داد: در ایام جنگ نیز با وجود مخاطرات، تقریبا هیچ سرویس دولتی قطع نشد که این خود یک رکورد است. طی دوران جنگ خدمات بسیار خوبی به کاربران ارایه شد و در کل هیچ سرویسی قطعی پایدار نداشت؛ هرچند ممکن است در مواردی محدود سرویس برخی دستگاه‌ها برای کوتاه‌مدت قطع شده باشد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: در این مدت مرکز ملی مجوز‌ها شاهد ثبت بیش از ۸۰ هزار درخواست بود و سامانه زمین نیز طی مدت جنگ ۴۰ روزه بالغ بر ۵۰ هزار درخواست را تجربه کرد. اینها نشان‌دهنده پایداری خدمات در بحرانی‌ترین شرایط است.

وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به نظارت سازمان فناوری اطلاعات بر سامانه دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: با بررسی وضعیت دستگاه‌های مختلف به هر یک از آنها به تفکیک اعلام می‌شود که چه مواردی را باید در دستور کار قرار دهند و چه کار‌هایی انجام دهند.

صدر در پاسخ به این پرسش که آیا همه دستگاه‌های دولتی به پنجره واحد متصل شده‌اند گفت: تمام دستگاه‌ها طبق قانون باید پشت مرکز تبادل قرار داشته باشند. برخی با درصد‌های مختلف فعال هستند. ما گزارش کامل داریم و به‌نیابت از مردم پیگیر دستگاه‌ها هستیم. اتصال کافی نیست و در این میان هوشمندسازی و کیفیت خدمات هم اهمیت بالایی دارد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره دستگاه‌هایی که بیشترین مراجعه مردم را در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند دارند تصریح کرد: آموزش‌وپرورش، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی باید حضور بیشتری داشته باشند. اتصال برخی دستگاه‌ها مانند وزارت خارجه با سامانه میخک یا سازمان توسعه تجارت که پیش‌تر اتصال کامل نداشتند نیز در حال تکمیل است.

بازدید ۳۰ میلیونی سامانه Iran.ir

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین به موضوع ارایه خدمات در دوران جنگ تحمیلی سوم با بیان این مطلب که در این دوران شبکه ملی اطلاعات عملکرد بسیار خوبی داشت و تصریح کرد: در این دوران، مردم در یافتن و دسترسی به درگاه دستگاه‌های اجرایی مشکلاتی داشتند.

وی ادامه داد: در این راستا و از طریق سامانه iran.ir تمام خدمات با دسته‌بندی مناسب در دسترس قرار گرفته‌اند. سامانه iran.ir در این مدت کل خدمات را به شکل جمع‌بندی شده در اختیار مردم قرار می‌داد و بر این اساس نیاز‌های مردم به خوبی تامین شد و حدود ۳۰ میلیون بازدید داشت.

معاون وزیر ارتباطات در عین حال به بحث امنیت سایبری اشاره کرد و با یادآوری اینکه بحث امنیت در شعار سال هم مورد توجه و تاکید قرار گرفته، متذکر شد: بخشی از امنیت هم به امنیت سایبری مربوط است که در این زمینه نیز سازمان فناوری اطلاعات یکی از چهار دستگاه تامین‌کننده امنیت است و در این زمینه با دستگاه‌ها مراودات متعددی داشتیم و طرح‌های بزرگی نیز با بخش خصوصی تعریف شده است.

صدر افزود: امنیت در فضای سایبری بخشی از امنیت ملی است و برنامه مفصلی با دستگاه‌ها داریم. طرح‌های بزرگی که در دولت به‌تنهایی امکان‌پذیر نبود، با مشارکت بخش خصوصی اجرا خواهد شد. این اقدام مصداق اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی است.

صدر ادامه داد: علاوه بر زیست‌بوم‌ها، چهار تا پنج پروژه بزرگ دیگر نیز با بخش خصوصی تعریف کرده‌ایم که امیدواریم تا پایان سال بسیاری از آنها به بهره‌برداری برسد.

نجات مردم از مواجهه با جنگل سامانه‌ها

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین در این برنامه به اجرای زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال اشاره کرد و گفت: پروژه زیست‌بوم‌های دولت هوشمند از سوی رییس‌جمهور و وزیر ارتباطات به سازمان ابلاغ شده است. قرار است ۱۵ تا ۱۶ زیست‌بوم ایجاد شود تا مردم برای دریافت خدمات به دستگاه‌های متعدد مراجعه نکنند و از طریق یک پنجره واحد نیازشان را برطرف کنند.

وی ادامه داد: در حوزه‌هایی مانند تجارت فرامرزی، نباید مردم برای هر خدمت به درگاه‌های مختلف مانند بانک مرکزی یا سامانه‌های ثبت سفارش مراجعه کنند، زیرا حدود ۱۷ دستگاه در این حوزه فعال هستند.

صدر با اشاره به اینکه در حوزه دیجیتال و هوشمندسازی، شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان بسیار قوی و فعال هستند، افزود: فاز اول ۷ زیست‌بوم دولت دیجیتال آغاز شده و مراحل نهایی آن تکمیل و اسناد آماده شده است. نکته مهم این است که این پروژه هم برای تامین منابع مالی و هم برای افزایش سرعت با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اجرا خواهد شد.

وی درباره نقش دانشگاه‌ها گفت: با تدبیر وزیر محترم ارتباطات، دانشگاه‌ها در فاز مطالعاتی درگیر شدند و بیش از ۱۰۰ استاد تمام در این پروژه مشارکت داشتند که این مهم هدف انباشت دانش و تربیت دانشجو در این حوزه اجرایی شده است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: اگر شرایط جنگی پیش نمی‌آمد، قرار بود پیش از آن نتایج را به رییس‌جمهور ارائه کرده و وارد فاز فراخوان و اجرا شویم. اکنون نیز منتظر فرصت مناسب هستیم تا جلسه برگزار شود. پس از انتخاب مشارکت‌کنندگان بخش خصوصی، برنامه‌ریزی این است که هر شش ماه بخش‌هایی از پروژه پیاده‌سازی شود.

وی تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه باید رتبه خود در حوزه توسعه دولت هوشمند را بهبود دهیم و با اجرای این پروژه به هدف رییس‌جمهور مبنی بر قرار گرفتن در جمع ۲۰ کشور برتر نزدیک خواهیم شد.

صدر درباره هدف نهایی زیست‌بوم‌ها اظهار داشت: مردم نباید برای دریافت خدمات به دستگاه‌های متعدد مراجعه کنند؛ نه به‌صورت فیزیکی و نه الکترونیکی. مثلا در حوزه سلامت، باید همه خدمات در یک پنجره واحد ارایه شود. اکنون ۸۰ تا ۹۰ درصد خدمات الکترونیکی که کد خدمت دارند قابل دسترسی‌اند، اما باید یکپارچه شوند.

وی با بیان اینکه در این قالب تلاش بر آن است که به جای جابجایی اسناد فیزیکی، مدارک الکترونیک جابجا شوند و تنها یک بار از کاربران مدارک گرفته شود، گفت: همچنین تبدیل گردش داده به اسناد الکترونیک را هم داریم و به دنبال الکترونیک کردن اسناد هستیم تا از وارد کردن چندین باره اطلاعات و مدارک جلوگیری کنیم.

صدر در پایان تاکید کرد: مردم فقط یک‌بار اطلاعات خود را ثبت خواهند کرد و دیگر لازم نیست بار‌ها به سامانه‌های مختلف مراجعه کنند. هدف ما این است که مردم با یک برنامه کاربردی سروکار داشته باشند، اسنادشان یک‌بار دریافت شود و همه دستگاه‌ها از همان مسیر به اطلاعات دسترسی داشته باشند. این یعنی پایان جنگل سامانه‌ها.