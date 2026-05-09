به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری با بیان اینکه هزار تُن قیر رایگان هم برای بنیاد مسکن برای آسفالت معابر در نظر گرفته شده است افزود: راه فرعی هشترود به خراسانک که مسیر توریستی به قلعه باستانی تاریخی ضحاک است تعریض، روکش و آسفالت و این جاده روستای به راه اصلی تبدیل خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: امسال ۸۰ کیلومتر از راه‌های روستایی شهرستان چاراویماق شامل راه ارتباطی ۳۷ روستا هم با هزینه‌ای افزون بر ۵۰۰ میلیارد تومان آسفالت ریزی خواهد شد تا این شهرستان در بهسازی و آسفالت راه روستایی به حد نرمال استانی برسد.

عباسعلی شیری معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هم گفت: ۳۰ طرح راهداری روستایی و همچنین مسیر ذوالبین به آتش بیگ که مسیر راه ارتباطی ۶۰ روستا است با هزینه‌ای با افزون بر هزار میلیارد تومان امسال آسفالت و روکش خواهد شد.

وی از اجرای روکش آسفالت قسمتی از جاده هشترود به قره آغاج به طول ۹ کیلومتر با هزینه ۲۰ میلیارد تومان خبر داد.