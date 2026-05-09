عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کمبود ورق فولادی یک دروغ بزرگ در کشور است و انبار ورق‌های فولادی پر بود و مشکلی در این خصوص نداشتیم.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ؛ مصطفی پوردهقان درباره کمبود ورق در بازار طی هفته‌های اخیر و افزایش قیمت خودرو ناشی از آن افزود: حملاتی که دشمن انجام داد و موضوعات ورق را در فاصله ده روز تا دو هفته بلاتکلیف گذاشت که این بلاتکلیفی به این موضوع دامن زد که ذهن همه برای افزایش قیمت آماده شود.

وی با بیان اینکه به هر حال خودروسازان از این ذهن آماده برای افزایش قیمت استفاده کرد گفت: قطعا این افزایش قیمت واقعی نبود و از روز اول جنگ تاکنون هیچ کمبودی دراین زمینه پیش نیامد و حتی یک روز نیز در طول جنگ انبار ذخایر ورق فولادی خالی نشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: هرچند که (براثر این حملات) مسئله ورقمان دچار یک خللی شد که درست هم هست، به هر حال واحد فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین واحد تولید کننده ورق هست که عمده ورق‌های که در خودروسازی‌ها استفاده می‌شود درفولاد مبارکه تولید می‌شود.

وی گفت: اما هم کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی، هم وزارت اقتصاد و هم خود انجمن خودروسازن در این مسئله ورود کردند که در نهایت منجر به این شد که ما یک امتیاز ویژه‌ای به خود فولاد مبارکه دادیم که ورق را وارد کند که سریع این اتفاق افتاد.

پوردهقان افزود: البته ورق‌های فولادی که در این مدت دچار مسئله شد این گونه نبود که ذخایرمان خالی باشد، بلکه انبار‌های ما پر بود و ذخایر راهبردی داشتیم و مشکل خاصی در این خصوص وجود نداشت، اما به هر حال سوءاستفاده ذهنی که خودروساز‌ها از این فضا کرد باعث شد قیمت خودرو افزایش پیدا کند.

وی گفت: هم انبار‌های دو خودروساز و هم انبار‌های فولاد مبارکه ذخایر ورق داشت که این ورق‌ها با قیمت‌های قبل خریداری شده بود و ما هیچ مسئله‌ای تحت عنوان ورق در تولید خودرو نداشتیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: به هر حال کمبود ورق دروغی است که به خورد رسانه و مردم داده شد. این موضوع منجر به این شده که افزایش قیمت یک میلیارد تومانی رقم بخورد بطوری که اکنون قیمت یک خودرو دنا پلاس اتوماتیک حدود دو میلیارد و خورده‌ای شده است.