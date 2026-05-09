به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: در پی تحقیقات انجام شده، مأموران پلیس آگاهی شهرستان رضوانشهر، محل احتکار و دپوی ارزاق عمومی و انواع مواد غذایی را در انباری در این شهرستان شناسایی و با حکم قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.

در بازرسی از این انبار، ۲۵هزار و ۳۳۴ قلم انواع مواد غذایی و خواروبار شامل روغن ذرت، روغن کنجد، پودر قهوه، زیتون، بیسکویت، کلوچه، مربا و تنقلات به ارزش ۳ میلیارد تومان کشف و ضبط شد.

متهم ۳۷ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی، به مرجع قضائی معرفی شد.