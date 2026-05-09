نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با تأکید بر ضرورت حفظ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان گفت: نباید اجازه دهیم جریان گزینش و انتخاب معلم فدای اشتغال‌زایی و کاریابی شود.

دانشگاه فرهنگیان باید با همان نگاه راهبردی و انقلابی حفظ و تقویت شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در مراسم گرامیداشت سالروز حضور رهبر شهید انقلاب در دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر اینکه جنگ علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد، گفت:دانشگاه فرهنگیان دانشگاه امام شهید است و هیچ دولتی مالک و بانی آن نیست. وی همچنین رهبر شهید را بزرگ‌ترین حامی جریان تربیت معلم دانست و تأکید کرد که دانشگاه فرهنگیان باید با همان نگاه راهبردی و انقلابی حفظ و تقویت شود.

نماینده مقام معظم رهبری با اشاره به استمرار جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در آغاز جنگ، ۱۷۰ دانش‌آموز، معلم و دانشجومعلم شهید تقدیم انقلاب شدند. جنگی آغاز شد که تا امروز ادامه دارد؛ فقط شکل و قالب آن تغییر کرده است، اما اصل جنگ تعطیل نشده است.

وی افزود: برخی تصور می‌کنند وارد دوران پسا جنگ شده‌ایم و درباره شرایط دانشگاه یا جامعه در دوره پسا جنگ سخن می‌گویند، اما واقعیت این است که تا زمانی که منشأ شر در عالم وجود دارد، جنگ نیز وجود خواهد داشت و فقط شکل آن تغییر می‌کند.

نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب گفت: تعبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب این بود که آرامش در صحنه نظامی برقرار شده است؛ حتی از واژه آتش‌بس هم استفاده نکردند، زیرا در سایر عرصه‌ها همچنان جنگ ادامه دارد.

وی ادامه داد: امروز جنگ شناختی، رسانه‌ای، امنیتی و جنگ در جبهه مقاومت ادامه دارد. اتفاقاتی که در لبنان، غزه، عراق و حتی در حوزه درگیری‌های دریایی و تنگه هرمز رخ می‌دهد، همه ابعاد مختلف همین جنگ هستند.

رستمی تصریح کرد: دشمنان برای براندازی جمهوری اسلامی و تجزیه ایران برنامه‌ریزی کرده بودند، اما نتیجه معکوس گرفتند؛ نظام اسلامی تقویت شد و ایران نه تنها تجزیه نشد بلکه اقتدار منطقه‌ای آن گسترش پیدا کرد.

وی اظهار کرد: پس از سال‌ها، برای نخستین بار ایران وارد جنگی شد که نه تنها از قلمرو خود چیزی از دست نداد، بلکه حوزه حکمرانی و اقتدارش گسترش یافت و امروز تنگه هرمز به صورت رسمی در قلمرو حکمرانی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

رستمی افزود: دشمنانی که تصور می‌کردند ظرف چند روز نظام اسلامی را ساقط می‌کنند، پس از هفته‌ها مجبور شدند برای عبور آزادانه کشتی‌های خود در منطقه به دیگر کشور‌ها متوسل شوند.

نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در ادامه سخنان خود به جایگاه رهبر شهید در حمایت از دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: هشت سال پیش در چنین روز‌هایی همین سالن میزبان رهبر شهید بود و من نیز در آن جلسه حضور داشتم.

وی ادامه داد: بدون تردید هیچ فردی به اندازه ایشان از دانشگاه فرهنگیان و جریان تربیت معلم با قواعد و ضوابط خاص خودش حمایت نکرده است.

رستمی تصریح کرد: در دوره‌های مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی درباره دانشگاه فرهنگیان وجود داشت، اما کسی که با درک عمیق از اهمیت تربیت معلم برای حفظ این مجموعه هزینه داد، شخص رهبر شهید بود.

وی با اشاره به حساسیت رهبر شهید نسبت به آموزش و پرورش گفت: در مقطعی پیشنهاد تأسیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در آموزش و پرورش مطرح شد، اما پاسخ ایشان این بود که من نمی‌خواهم در آموزش و پرورش نماینده بگذارم، زیرا خودم در آموزش و پرورش حضور دارم.

رستمی افزود: این میزان حساسیت و توجه نشان می‌دهد که مسئله تعلیم و تربیت و دانشگاه فرهنگیان تا چه اندازه برای ایشان اهمیت داشت.

نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به برخی اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: یکی از گلایه‌های جدی آموزش و پرورش، ورود فله‌ای نیرو به نظام تعلیم و تربیت بود.

وی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در برابر تفسیر‌هایی که موجب ورود ده‌ها هزار نفر بدون ضابطه به آموزش و پرورش می‌شد ایستادگی کرد و با وجود برخی فشار‌ها و گلایه‌ها، عقب‌نشینی نکرد.

رستمی همچنین به تصویب آیین‌نامه مستقل ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: این اتفاق بسیار ارزشمند است و نشان می‌دهد شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسیر تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب همراهی جدی داشته است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: نباید اجازه دهیم جریان گزینش و انتخاب معلم فدای اشتغال‌زایی و کاریابی شود.

رستمی افزود: بهترین استادان باید برای دانشگاه فرهنگیان انتخاب شوند و بهترین نظام ارزیابی و گزینش برای اساتید و دانشجومعلمان وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در دو تا سه سال اخیر اتفاقات مثبتی در حوزه ارتقای کیفیت ورودی‌های دانشگاه فرهنگیان رخ داده و این روند نباید تضعیف شود.

نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تأکید کرد: دانشگاه فرهنگیان مدیون هیچ دولتی نیست؛ نه در تأسیس و نه در تداوم. البته دولت‌های مختلف برای تقویت این دانشگاه زحمت کشیده‌اند، اما این دانشگاه متعلق به امام شهید است.

وی افزود: من نمی‌دانم دانشگاه دیگری در کشور وجود دارد که تا این اندازه مورد حمایت، تأکید و مراقبت رهبر شهید قرار گرفته باشد، اما درباره دانشگاه فرهنگیان این حمایت‌ها کاملا بی‌نظیر بود.

رستمی خطاب به دانشجویان، استادان و مدیران دانشگاه فرهنگیان گفت: این دانشگاه باید خودش را دانشگاه امام شهید بداند و هرجا احساس کردید از معیار‌ها و نصاب‌های تعیین‌شده فاصله گرفته‌ایم، باید مطالبه‌گری و مقاومت کنید.

وی در پایان اظهار کرد: امروز دیگر زمان تعارف و تعلل نیست و باید جدی‌تر از گذشته برای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت اسلامی حرکت کرد. امیدواریم خداوند به این امت توفیق دهد تا با این مقاومت‌ها و مجاهدت‌ها زمینه‌ساز ظهور باشیم.