به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا نوری در نشست روسای سازمانهای جهاد کشاورزی با اشاره به سیاستها و برنامهریزیهای و تدابیر امنیت غذایی کشور برای شرایط بحرانی افزود: در جنگ تحمیلی رمضان (۴۰روزه) حتی کشورهای ثالثی که درگیر جنگ نبودند، از شروع این نبرد دچار مشکل شدند، اما خوشبختانه تا این لحظه در بحث کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی کوچکترین خلل و مشکلی در کشور نداریم.
وی با بیان اینکه از حدود یک سال گذشته خطر و چالشهای مختلفی را در کشور پشت سر گذاشتیم، گفت: حمایت از تولیدکننده اولویت بنیادین وزارت جهاد کشاورزی و از پایههای اصلی موفقیت در تامین بهموقع مایتحاج، سفره و معیشت مردم و امنیت غذایی کشور است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وفور کالاهای اساسی در فروشگاهها، افزود: در ایام جنگ تحمیلی اخیر بیشتر از ایام صلح ذخایر راهبردی داشتیم بطوری که موجودی کالاهای اساسی در بندرامام خمینی (ره) حدود ٣ میلیون تن و در کل کشور این رقم به دو برابر نیز رسیده بود که نشان از اتخاذ تدابیر دقیق و درست است.
نوری به اوضاع مناسب بارندگی در کشور اشاره کرد و گفت: وضع کشاورزی روند بهتر و مناسبتری را طی میکند و با اصلاحاتی که صورت گرفته، اوضاع به نفع تولیدکننده داخلی در جریان است؛ باید از همه فرصتها استفاده کرد تا بتوانیم خودمان را برای شرایطی که بعد از ترسالی به وجود میآید، آمادهتر کنیم.
وی افزود: کشاورزان، تولیدکنندگان و زنجیره بزرگ تامین، تولید و عرضه در ایام جنگ رمضان کار فوق العادهای انجام دادند؛ بخش کشاورزی مسئولیت سنگینی بر عهده دارد و باید به عنوان پیشران توسعه اقتصادی تلاش خود را افزایش دهد.
وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از نقش مردم در شرایط جنگی، گفت: مردم هوشمند ایران در ایام جنگ با اعتماد به کارگزاران خود، خودداری از خرید هیجانی و حضور محکم در میدان ها، بزرگترین ارتش دنیا را ناامید کرده و با ایستادگی بر مشکلات فائق آمدند.
نوری افزود: روئسای سازمانهای جهاد کشاورزی در سراسر کشور باید وضعیت بازار و موجودی کالاهای اساسی را به صورت لحظهای پایش کنند و با حفظ وتقویت ارتباط خود با مردم، تشکلها، اصناف و بازاریان و رسانهها اقدامات، موفقیتهای دولت و وزارت جهاد کشاورزی را تبیین کنند.
وی با اشاره به کاهشی بودن تورم گروه خوراکیها، گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار در بهمنماه تورم گروه خوراکی ۱۵.۵ درصد، اسفندماه ۸.۶ درصد و در فروردینماه به ۵.۵ درصد رسید که نشان میدهد نهتنها در کالاهای اساسی کمبودی به وجود نیامده بلکه با اصلاحات ارزی، بازار محصولات اساسی به سمت تنظیم شدن در حال حرکت است.
وزیر جهادکشاورزی افزود: در برخی از حوزهها که مربوط به کالاهای اساسی نیست، افزایش قیمتهایی مشاهده میشود که از عوامل مختلفی نشات میگیرد که در این خصوص به معاون برنامهریزی اقتصادی وزارتخانه دستور بررسی قیمت ١٠ قلم کالای اساسی را صادر کردم.