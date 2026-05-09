کارشناس ادارهکل هواشناسی آذربایجانغربی گفت: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی و با عبور امواجی کمدامنه از تراز میانی جو، مناطق شمالی این استان روز یکشنبه شاهد بارش باران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یاسر اشتاد افزود: رگبارهای بهاری همراه با رعد و برق، وزش باد و در مناطق مستعد بارش تگرگ، از پدیدههای قابل پیشبینی برای نقاط شمالی استان است.
وی اضافه کرد: با توجه به تمرکز ناپایداریهای جوی در استان و ماهیت رگباری بارشها، احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانهها وجود دارد.
کارشناس ادارهکل هواشناسی آذربایجانغربی با اشاره به احتمال لغزندگی جادههای شمالی و کاهش دید در مسیرهای مواصلاتی بیان کرد: از روز یکشنبه روند تدریجی افزایش دما، بهویژه در دمای بیشینه، در سطح استان پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه دمای هوای ارومیه در ۲۴ ساعت گذشته بین ۶ و ۱۹ درجه سانتیگراد در نوسان بود، اظهار کرد: تکاب با دمای صفر درجه سانتیگراد خنکترین شهر استان و پلدشت با ۲۳ درجه سانتیگراد گرمترین شهر آذربایجانغربی ثبت شد.