دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اهمیت رویکرد فعلی دانشگاه فرهنگیان و ضرورت نگاه عمیق‌تر به مقوله تربیت معلم و مسئولیت همگانی در ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحسین خسروپناه در مراسم گرامیداشت سالروز حضور رهبر شهید انقلاب در دانشگاه فرهنگیان برگزار شد, یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای جنگ رمضان، شهدای معلم، دانشجو، دانش‌آموز و دانشجو معلم را گرامی داشت و گفت: این شهدای عزیز به سعادت رسیدند اما ما از دیدارشان محروم مانده‌ایم.

وی سه نوع کار انسانی را برشمرد: کار برای خود، کار برای خلق و کار برای خدا، و تأکید کرد که هر کار علمی و مدیریتی تنها زمانی ارزشمند است که برای خدا و با هدف توحید انجام شود.

وی با اشاره به احترام رهبر شهید انقلاب نسبت به دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: اگر تلاش‌های امام شهید برای تأسیس دانشگاه فرهنگیان نبود، این دانشگاه شکل نمی‌گرفت و شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف بود استقلال و جایگاه این دانشگاه را حفظ کند.

خسروپناه گفت: مصوباتی برای استقلال دانشگاه، از جمله هیئت امنای مستقل و جذب مستقل دانشجو، تصویب و ابلاغ شده و مصوبات دیگری نیز در راه است تا دانشگاه فرهنگیان در تراز تربیت معلم انقلاب اسلامی قرار گیرد.

دبیر شورای انقلاب فرهنگی همچنین بر ضرورت تعامل تربیتی میان استادان و دانشجویان تأکید کرد و گفت: دانشجو معلم نباید صرفاً مانند پروانه‌ای دور شمع معلم بگردد، بلکه هر دو طرف باید وقت و انرژی لازم را برای یادگیری و آموزش صرف کنند.

وی افزود: تعامل مستقیم و مستمر رئیس دانشگاه با هیئت علمی و دانشجویان، همراهی در جلسات و برنامه‌ریزی مشترک با تشکل‌های دانشجویی، از الزامات موفقیت دانشگاه است.

خسروپناه همچنین به اهمیت جدیت دانشجویان در تحصیل علمی اشاره کرد و تأکید کرد: دانشجو معلم باید علاوه بر ایمان و تعهد، سطح علمی بالایی داشته باشد تا بتواند به آموزش و پرورش کشور خدمت کند. وی نسبت به نگرش بعضی دانشگاه‌ها که دانشجویان را با نمره‌گیری آسان و بدون توجه به یادگیری واقعی تربیت می‌کنند هشدار داد و گفت: چنین رویکردی به تعلیم و تربیت آسیب می‌رساند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت دانشگاه فرهنگیان تنها بر دوش رئیس دانشگاه نیست و همه اعضای هیئت علمی و دانشجویان باید در ارتقای جایگاه این دانشگاه نقش فعال ایفا کنند.

وی همچنین از همراهی وزرای آموزش و پرورش در مسیر توسعه دانشگاه فرهنگیان قدردانی کرد و تأکید کرد: تلاش‌های امام شهید برای تأسیس و ارتقای این دانشگاه باید ادامه یابد.